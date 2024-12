QCad, logiciel libre de dessin assisté par ordinateur (DAO) en deux dimensions, est fréquemment utilisé en lieu et place du célèbre et très onéreux AutoCad. Cette application permettra de réaliser tous les dessins techniques, plan de bâtiments et autres schémas en qualité professionnelle.



QCad dispose d'un grand nombre de fonctionnalités comme les dessins multicouches, gestion par groupes, des polices aux normes ISO, un système métrique et impérial, la possibilité d'imprimer à l'échelle, plus de 40 outils de construction, plus de 20 outils de modification, ajout de cotations... Il sera possible de manier des points, des lignes, des arcs, des cercles, ellipses, splines et bien d'autres. Le logiciel permet d'enregistrer les projets au format DXF qui est reconnu par un grand nombre de logiciels de DAO/CAO.



L'interface, plutôt bien pensée et rapide à prendre en main (pour les fonctions de base) est adaptée à un usage professionnel. Les principaux outils de dessin et de mesure sont regroupés par type sur la palette gauche de l'interface et les calques et blocs sont regroupés sur la droite. En bas de l'interface se trouve une invite de commande.



QCad est un logiciel libre et efficace destiné à la création de dessins techniques et de plans. Doté d'une interface claire et bien pensée, il reste néanmoins réservé aux utilisateurs expérimentés. Heureusement, les tutoriels sont nombreux sur internet et le forum actif sur le site de l'éditeur dispose même d'une section réservée aux francophones.