Logic Pro X : quelle part est laissée à la création ?

Peut-on réellement parler de plagiat ?

À télécharger :

Logic Pro X pour MacOS

De l'utilisation des loops à la création

Une menace pour les professionnels de la musique ?

Modifié le 27/07/2018 à 14h36

La démocratisation des outils de production MAO, l'accès facilité à ces logiciels de productions et aux formations qui vont avec rendent possible ces productions mais posent désormais la question de place de la créativité humaines et celle de la machine. Éléments de réponse avec des formateurs experts certifiés sur Apple Logic Pro X.C'est sans doute l'insulte suprême dans le monde de la création artistique, un mot lancé et repris en boucle sur les réseaux sociaux : plagiat. ", explique Laurent Bonnet formateur Logic.".Sur le plan juridique donc, pas de sujet assure l'artiste qui regrette néanmoins le manque de créativité, "Des méthodes de production que l'on retrouve assez souvent, comme le confirme Jean-Louis Hennequin, expert certifié et mentor Apple sur Logic qui soupire "? avant de renvoyer les critiques dans leurs cordes "" tempère-t-il.Il estime d'ailleurs que Chris ne mérite pas plus ceque d'autres, "".Et si le, (certes un peu trop voyant dans cette histoire), n'était que le sommet de l'iceberg ? Dans ces dernières versions Logic Pro d'Apple propose des outils d'intelligence artificielle, notamment une batterie virtuelle qui vient remplacer le batteur. Et ce n'est que le début, d'autres logiciels repoussent les possibilités de la création. L'album popest le premier à avoir été entièrement composé et produit par une intelligence artificielle., est un ordinateur qui compose en s'inspirant des Beatles. Il existe déjà un album de musique classique composé grâce à l'intelligence artificielle et qui bluffe les plus grands mélomanes. Finalement est-ce que la création sera demain confiée aux algorithmes ?" conclut Jean-Louis Hennequin.