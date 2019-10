L'avis de la redaction pour DuckDuckGo

Une navigation sûre et respectueuse de la vie privée

Lire aussi :

DuckDuckGo : le moteur de recherche qui protège la vie privée



Une note de confiance pour chaque site visité

Une navigation simple mais peu d'options

Score JetStream 2 : 29403

Score Motion Mark : 114,64

Score Speedometer: 29,8

Alors qu'il n'est pas encore disponible sous Windows, mac ou Linux, le moteur de recherche DuckDuckGo se transforme en navigateur web pour Android. Puissant, complet et respectueux de la vie privée, cet outsider a tous les atouts pour rivaliser avec les cadors de la navigation web sous Android que sont Opera Firefox pour Android et Google Chrome Fort de son expérience depuis 2008 en tant que moteur de recherche, DuckDuckGo est reconnu pour préserver la vie privée de ses utilisateurs et n'enregistrer pas les recherches et refuse tout pistage publicitaire. Cette philosophie est aussi transmise dans son navigateur web Android de son nom complet DuckDuckGo Privacy Browser.Ainsi, le navigateur est doté d'un bloqueur de traqueurs publicitaires ainsi qu'un équivalent de HTTPSEverywhere qui permet forcer l'utilisation du protocole HTTPS et bénéficier ainsi qu'une connexion chifrée.DuckDuckGo pour Android intègre aussi une fonctionnalité qui permet de donner une note de confiance automatique de A (excellent) à F (médiocre) qui permet d'évaluer rapidement le niveau de protection et de confidentialité offert par le site web en cours de consultation. Pour plus d'informations, il suffit de sélectionner la note en haut à gauche pour savoir si le site en question bénéficie d'une connexion chiffrée, connaître le nombre de traceurs publicitaires et en savoir plus sur les pratiques de confidentialité.Comme tut bon navigateur mobile moderne, DuckDuckGo propose la gestion des onglets, des signets mais ne propose pas d'historique, de gestionnaire de téléchargements ni de page d'accueil personnalisée. Notons toutefois le « Bouton Feu » qui permet d'effacer les onglets et toutes les données en un clin d'œil.Petit bémol pour les options plutôt sommaires qui proposent toute de même un thème clair, l'affichage des suggestions de saisie semi-automatique ainsi que l'effacement automatique des onglets et des données.L'ensemble est tout de même très simple à prendre en main et surtout puissant et léger. En effet, DuckDuckGo se distingue lors des benchmarks effectués et fournit d'excellents scores en termes de rapidité d'exécution d'applications web, de performances graphiques et de fluidité.