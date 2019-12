L'Australie utilise l'IA pour détecter l'utilisation de smartphone au volant

© Pixabay

Jusqu'à 281 euros d'amende

Un objectif de 135 millions de véhicules scannés

Source : CNN

Ces «», d'après l'expression du ministre des routes dans la région, Andrew Constance, pourront être utilisées aussi bien sur des appareils fixes que mobiles.Sur le site de la région, dédié aux transports , Andrew Constance déclare : «». L'élu ajoute : «».Pendant les trois premiers mois suivant le lancement des radars, les contrevenant recevront simplement un avertissement par courrier. Ensuite, une amende de 344 dollars australiens (environs 210 euros) pourra être ordonnée. Celle-ci passera à 457 dollars australiens (environ 281 euros) si l'infraction a été commise en secteur scolaire.Les autorités entendent réduire de 30 % la mortalité routière d'ici 2021 en Nouvelle-Galles du Sud, la région la plus peuplée des six présentes en Australie. En 2019, elle a déjà recensé 329 morts sur ses routes, contre 354 en 2018.Les radars utiliseront une intelligence artificielle pour effectuer une première détection, vérifiée ensuite par du personnel autorisé. Le ministère précise que les images pourront être «».D'après Bernard Carlon, le directeur exécutif du centre de la sécurité routière dans la région, un essai effectué plus tôt cette année a déjà permis plus de 100 000 détections. «», a-t-il déclaré. «».Le programme doit désormais s'étendre jusqu'à permettre le contrôle de 135 millions de véhicules chaque année à partir de 2023.