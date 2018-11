Google Duplex n’indique finalement pas à ses interlocuteurs qu’il n’est pas humain

Google Duplex se fait (vraiment) passer pour un être humain



Source : The Verge

avait fait grand bruit lors de sa présentation en mai dernier. L'développée par Google pouvait passer un appel et prendre un rendez-vous chez un commerçant de manière parfaitement naturelle. L'entreprise avait prévenu peu après que Duplex indiquera en début d'appel à l'interlocuteur qu'il discute avec une machine.Mais finalement non. Un test réalisé par le sitemontre que Duplex ne se présente à aucun moment. Pas d'inquiétude à avoir pour les plus sceptiques, la situation est normale. L'a en effet été passé au préalable par un humain, ce qui explique ce comportement de l'. Duplex ne s'annoncera qu'en cas d'appel automatique sans intervention de l'utilisateur.