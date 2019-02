La Chine crée un présentateur virtuel pour lire les actualités

Plus vrai que nature (et surtout plus malléable)

Source : The Verge

L'agence de presse officielle chinoise Xinhua a dévoilé un présentateurs virtuel qui liera prochainement toutes les actualités. Il y aura une version anglaise et une autre chinoise. Il a été modélisé d'après un présentateur bien réel de l'agence et il reprend également sa voix. Pour le moment, personne ne sait quelle technologie a été utilisée pour le créer.D'après Xinhua, les présentateursComme vous pouvez le voir via les vidéos publiées par New China TV, tout n'est pas encore totalement au point. Les expressions faciales ne semblent pas très variées et demeurent assez rigides. La voix est encore très robotiques également. Le présentateur lui-même nous promet qu'il s'améliorera au fil des semaines .