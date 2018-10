Le département de recherche sur l'armement US veut doter l'IA de « sens commun »

Simple pour l'humain, difficile pour l'IA

a. est assise sur un banc pendant que sa sœur joue avec la poupée,

est assise sur un banc pendant que sa sœur joue avec la poupée, b. sourit avec quelqu'un pendant que la musique joue,

sourit avec quelqu'un pendant que la musique joue, c. est dans la foule, regardant les danseurs

est dans la foule, regardant les danseurs d. pose nerveusement ses doigts sur les touches.

Si l'est capable de répondre à de nombreuses problématiques, il lui manque tout de même une compétence essentielle à la compréhension du monde :, c'est-à-dire le bon sens qui lui permettra par exemple de se comporter de manière « raisonnable ».Elle pourrait ainsi éviter certaines erreurs qu'un humain ne ferait pas (enfin... normalement).Dans un communiqué, Dave Gunning, de la DARPA, explique :».De fait, la DARPA souhaite que l'IA soit en mesure de posséder cette compétence. Pour se faire, elle s'est associée à l'Allen Institute for Artificial Intelligence de Seattle afin de lancer le concours baptisé Machine Common Sense (ou MCS). Ainsi, des algorithmes seront chargés de réagir à des questions dont la réponse ne peut pas être un simple ensemble de faits, mais plutôt une analyse se basant sur l'observation d'autres situations similaires. En somme, un raisonnement basé sur le sens commun.Une des questions pourrait par exemple être :Sur scène, une femme prend place au piano. Elle :Pour l'instant, les algorithmes se préparent à répondre à environ 113 000 questions de ce type.Récemment, la DARPA a investi plus de deux milliards de dollars dans l'intelligence artificielle. Rappelons également que Google puis Microsoft ont refusé de répondre à l'appel d'offres lancé par l'armée américaine. Malgré le contrat de 10 milliards à la clef, les deux entreprises ont indiqué que la collaboration n'était pas en accord avec leurs principes sur l'intelligence artificielle. Pour sa part, la Défense n'a pas nié que l'objectif du partenariat était de travailler à «». Un objectif qui ne laisse aucun doute sur les projets de l'armée.