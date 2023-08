IGN lance un chatbot pour les soluces de jeux

Les utilisateurs qui disposent d'un compte IGN auront simplement à utiliser une fenêtre de discussion pour interagir avec lui, qui sera située en bas à droite de la section « Guides ». Le chatbot fournira ensuite des réponses adaptées à chaque situation. Il est pour l'instant disponible exclusivement pour un seul jeu, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom. L'outil deviendra ensuite accessible pour d'autres titres à tous les joueurs qui possèdent un compte IGN.