Cette IA excelle à effacer le watermark des images et photos... mais attention !

D’une manière générale, les tests de The Verge ont démontré que les watermark de Shutterstock et d’Adobe Stock ne résistaient pas bien longtemps face à l’outil de Pixelbin.io. En effet, Watermark Remover.io s’est très facilement débarrassé des filigranes présents sur les illustrations et photographies des deux plateformes, au point de n’y voir que du feu. Des trois plateformes, les watermark de Getty Images seraient visiblement ceux qui résisteraient le mieux aux assauts de l’IA sur ses images. Notons par ailleurs qu’elle a cependant rencontré plus de difficultés à supprimer les signatures d’artiste présentes sur les illustrations de chacune des banques d’images en question.