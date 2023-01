Les autorités iraniennes utiliseraient désormais la reconnaissance faciale pour identifier les femmes qui ne portent pas le hijab

Le gouvernement iranien n'est pas particulièrement connu pour son indulgence avec les opposants, mais les dernières semaines ont montré à quel point il pouvait se montrer brutal, en commençant à exécuter de plus en plus de jeunes manifestants après des procès expéditifs. À ces exécutions, il faut ajouter les plus de 19 000 arrestations effectuées depuis le début du mouvement. Si une large part d'entre elles sont effectuées par du travail de « maintien de l'ordre » à l'ancienne, des Iraniens ont remarqué qu'elles se produisaient de plus en plus souvent plusieurs jours après les faits reprochés, notamment quand ces faits sont un refus du port du hijab.