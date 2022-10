La modération de Facebook face à un dilemme en Iran

Utiliser les moyens de communication modernes, Internet et les réseaux sociaux en tête, pour critiquer les gouvernements autoritaires est depuis des années devenu la norme. Ces canaux servent notamment à organiser la contestation, même quand les régimes critiqués font tout pour contrôler l'accès au Web de leurs populations. Cette tendance a véritablement explosé au début des années 2010, lorsqu'une vague de révolutions dans les pays d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient a tenté, avec plus ou moins de réussite, de renverser les régimes en place. Et la formidable contestation populaire qui est née en Iran le mois dernier n'échappe pas à la règle.