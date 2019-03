Des add-ons imprimés en 3D pour rendre les meubles IKEA plus accessibles aux handicapés

Des accessoires pour faciliter l'utilisation des meubles

IKEA est le leader incontesté de l'ameublement dans le monde. L'entreprise suédoise s'est imposée dans les foyers grâce à ses gammes très complètes et accessibles au plus grand nombre.Pourtant, les meubles proposés par l'entreprise, très simples et fonctionnels, ne sont pas les plus adaptés aux personnes atteintes d'un. C'est pour résoudre ce problème que la branche israélienne du groupe propose aujourd'hui, une collection d'accessoires d'à installer sur ses meubles.L'entreprise a pour cela travaillé avec les associations Milbat et Access Israel, spécialisées dans le développement de solutions permettant d'offrir plus d'indépendance aux personnes en situation de handicap.IKEA propose gratuitement une série de plans pourafin de concevoir ces compléments chez soi. Le site propose actuellement 13 modèles , dont des cales pour rehausser les canapés à quelques centimètres du sol ou des boutons plus larges adaptés aux armoires.En plus des fichiers à télécharger pour l'impression à domicile ou via un service tiers, IKEA propose ses fameuses fiches d'pour monter facilement les accessoires sur ses meubles.Un formulaire de suggestions est également présent sur le site pour proposer d'autres idées d'objets qui permettront de faciliter la vie des personnes handicapées. Les meilleures solutions seront ensuite développées par les designers d'IKEA et disponibles gratuitement sur la plateforme.