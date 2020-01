J.P. Morgan embauche un ancien d'IBM et se lance dans l'aventure quantique

© Lewis Tse Pui Lung / Shutterstock.com

J.P. Morgan renforce sa high-tech

Parmi ces technologies, le groupe travaillera sur la 5G, l'Internet orienté objets ( IoT ), mais aussi sur l'informatique quantique.Chez IBM, Marco Pistoia a dirigé une équipe responsable des algorithmes d'informatique quantique. Il y a reçu le titre de « Master Inventor », décerné à une poignée de chercheurs réalisant régulièrement des brevets remarquables. Marco Pistoia possède 197 brevets à son actif, et parmi ceux-ci, 26 portent sur l'informatique quantique. Désormais, il sera à la tête du département des recherches appliquées et d'ingénierie de J.P. Morgan, que l'enseigne a inauguré à la fin de l'année dernière. Après avoir créé sa propre cryptomonnaie il y a maintenant un an, le groupe renforce sa position dans les nouvelles technologies en s'intéressant à l'informatique quantique, un domaine où d'autres géants se sont déjà lancés. L'année passée, J.P. Morgan avait déjà fait parler de lui en embauchant Manuela Veloso, un chercheur spécialisé dans l'intelligence artificielle pour étendre son département centré sur l'IA.