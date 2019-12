Redécouvrez le discours "I have a dream" de Martin Luther King en réalité virtuelle

Un discours mythique revisité

Une première à Chicago avant une diffusion à l'international ?

Source : Engadget.

En utilisant un ensemble de nouvelles technologies, comme la photogrammétrie ou le motion capture, le magazine américain cherche à mettre les spectateurs dans la peau de l'un des participants de la fameuse manifestation pour les droits des afro-américains.On ne présente plus «» : le discours, prononcé par Martin Luther King Jr. devant plus de 200 000 personnes le 28 août 1963, est entré dans la mémoire collective américaine (et internationale) comme l'un des plus importants de notre temps en matière de défense de droits civiques et des libertés individuelles. Time Studios , organe de production audiovisuelle de, s'est lancé dans le projet de faire vivre en réalité virtuelle cet instant mythique au public de la façon la plus précise possible. Pour cela, le studio explique avoir utilisé la photogrammétrie - une technique de mesure basée sur l'exploitation de différentes prise de vue d'une même scène -, la motion capture, l'intelligence artificielle et des techniques de rendu 3D.Concrètement, ici, la photogrammétrie servira à retranscrire virtuellement des environnements réels, par le biais de nombreuses photographies. En identifiant des pixels communs aux différentes images pour reconnaître la géométrie de l'espace cette technique permettra de «» les utilisateurs du programme de VR au sein de l'environnement recréé en 3D.Des animations en 3D ont en outre été ajoutées à l'environnement pour le rendre le plus réaliste possible et mettre véritablement les spectateurs dans la peau d'un participant de la Marche.On ne sait pas encore ce que va donner cette version en réalité virtuelle de «», mais elle attise clairement la curiosité. La première aura lieu à l'occasion d'une exposition expérimentale, le 28 février 2020, au sein du Chicago DuSable Museum of African American History, le premier musée indépendant afro-américain des États-Unis.À quand une diffusion sur les différentes plateformes de réalité virtuelle ? Aucune information n'a été donnée en ce sens, mais il serait bien dommage de cantonner un tel projet à une seule ville.