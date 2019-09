Stallman quitte la Free Software Fundation et le MIT pour avoir soutenu Jeffrey Epstein (et pas que)

Richard Stallman rattrapé par ses positions encourageant les relations sexuelles avec des mineurs

Le MIT va devoir répondre de ses liens avec Jeffrey Epstein

Source : TechCrunch

L'affaire Jeffrey Epstein ne cesse de prendre de l'ampleur. Depuis le suicide du milliardaire, accusé de trafic de mineurs, la justice cherche à identifier les différents membres du réseau mis en place par l'ancien homme d'affaires.Le scandale de cette affaire éclabousse notamment le MIT, et Richard Stallman, connu pour avoir fondé le projet GNU vient de quitter ses fonctions à la fois dans le prestigieux institut de technologie et en tant que président de la Free Software Foundation (FSF).Il est notamment reproché à Stallman différents e-mails, dans lesquels il prenait ouvertement position en faveur des activités de Jeffrey Epstein et considérait que l'une des victimes de ce réseau de prostitution, âgée de 17 ans, et qui avait été forcée d'avoir des relations sexuelles avec un professeur du MIT était «».Dans ces e-mails, Stallma affirmait également « ». Et de continuer «», en conclusion d'un e-mail envoyé à bon nombre de ses collègues.Le scientifique est également rattrapé par ses différentes prises de position. Sur son blog personnel il expliquait ouvertement vouloir la légalisation de la pornographie infantile mais également l'abolition de l'âge de consentement pour les relations sexuelles entre mineurs et majeurs.Le MIT n'a eu d'autre choix que de forcer la main à son célèbre chercheur afin qu'il quitte ses responsabilités : «», explique t-il dans sa lettre de démission, retranscrite sur son blog.L'institution est également visée par les enquêteurs qui cherchent à en savoir plus sur les liens qu'elle entretenait avec le milliardaire. En 2012 , le MIT a en effet reçu un don de la part de Jeffrey Epstein, quatre ans après que ce dernier ait reconnu avoir prostitué une mineure.Le directeur du MIT, Rafael Reif, a admis avoir adressé un courrier à l'homme d'affaires pour le remercier de sa générosité malgré sa réputation sulfureuse. Il va devoir désormais répondre de l'attitude de l'institution dans cette affaire alors que les enquêteurs sont déterminés à connaitre toute la vérité sur cette histoire sordide.