L'UE accuse la Russie de désinformation lors des élections

Utiliser les technologies de pointe à des fins politiques

Réseaux sociaux : peut mieux faire

Source : The Washington Post

Après avoir essayé d'influencer les votes lors des élections américaines de 2016, lacontinue d'utiliser lespour tenter, cette fois, de s'insinuer dans la politique du Vieux Continent. Les autorités européennes ont ainsi pointé du doigt «». Le rapport de la Commission souligne l'qui s'est employée à inventer et à diffuser de fausses informations pour, mais aussi pour. C'est donc, sans aller jusqu'à un scandale d'une incroyable envergure, par un flux important desavamment relayées, que Moscou est intervenue dans les élections du mois de mai.Julian King, commissaire du syndicat de la sécurité de l'UE a ainsi déclaré : «» Unqui s'attaque aux mentalités des populations et peuvent les fragiliser.La quantité d'articles mensongers provenant de Russie aurait ainsidurant les mois précédant les élections par rapport à la même période de l'année 2018. Comme on pouvait s'y attendre,a été l'objet d'et depar les soutiens du Kremlin, invoquant le symbole d'une perte des valeurs chrétiennes et occidentales dans cet accident qui n'en serait pas un.Les réseauxqui sont de très importants relais de l'information ont été salués par la Commission pour les progrès dans le traitement plus transparent des messages faisant la publicité de partis politiques. Il leur est néanmoins demandé denotamment concernant l'identification des auteurs de posts, qui a du mal à être établie par le système automatisé des réseaux, mais aussi d'aller plus loin en offrant les moyens aux utilisateurs de mieux repérer les fake news.Les répercussions des activités de désinformation russes ne semblent pdans ces élections. Si l'extrême droite a fait des scores élevés, le phénomène était attendu et n'a pas créé la surprise au sein de l'Union. La participation non plus ne semble guère avoir réellement pâti de ces manœuvres. Elle a en effet. Les élections législatives européennes permettent de donner la parole aux peuples de l'Union en choisissant, tous les cinq ans, leurs représentants.