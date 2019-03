Un microscope électronique capable de filmer à l'échelle atomique

Un capteur d'électrons 60 fois plus rapide

Jusqu'à 4 To par minute d'enregistrés

Si l'imagerie à l'échelle atomique n'est pas nouvelle, le laboratoire californien Lawrence-Berkeley a réalisé une prouesse technologique en développant un microscope capable de filmer à une échelle infinitésimale. Grâce à un capteur d'électrons ultra-rapique, ce nouveau microscope promet aux scientifiques de filmer entièrement leurs expériences.La révolution de ce microscope réside principalement dans sa rapidité de prises d'images par images. Le laboratoire californien a en effet mis au point un capteur d'électrons capable non seulement d'enregistrer des images à l'échelle atomique, mais également 60 fois plus rapides que tout autre capteur actuel.Cette ultra-rapidité permet de filmer entièrement des expériences plutôt que de les enregistrer à travers de simples images. Une aubaine pour le contrôle et la prévention de dommages à très petite échelle, surtout dans le domaine des composantes de micropuces et de batteries.Ce capteur d'électrons est également capable de fournir une quantité de données colossale : jusqu'à 4 To par minute. «», comme le rappelle Peter Ercius , chercheur à la Molecular Foundry du Berkeley Lab.Cette quantité de données colossale nécessite une interconnexion entre le microscope et un superordinateur pour être exploitée. Elle permettra aux scientifiques de se concentrer sur l'électron de leur choix et «».