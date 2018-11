L’Oréal propose un capteur pour surveiller la qualité de l’air et les UV

My Skin Track

Depuis sa création en 1909, la société françaiseest synonyme de produits cosmétiques. Fondée par Eugène Schueller, l'entreprise a depuis beaucoup évolué au point de proposer en 2016 son premier accessoire électronique baptisé «».Consistant en un tout petit appareil venant se fixer sur l'ongle, il permet de suivre via une application smartphone, son exposition aux rayons UVB du soleil, rayons nocifs pour la peau et responsables des coups de soleil, mais également de nombreux cancers cutanés.Toujours utilisé, «» a depuis été amélioré puisqu'il est désormais également disponible dans une nouvelle version pouvant être installée sur n'importe quel objet, comme un sac à main par exemple.Aujourd'hui, annoncé la venue sur le marché américain de son nouveau capteur, cette fois-ci appelé «».Toujours de très petite taille, ledit capteur fonctionne et se recharge de manière entièrement autonome grâce à la lumière du soleil qu'il emmagasine puis stocke dans un petit condensateur.Développé en partenariat avec la société, il permet une nouvelle fois de pouvoir suivre son exposition aux rayons UV, mais également à l'humidité, au pollen ainsi qu'à la pollution puisque fonctionnant pour l'instant uniquement à l'aide de l'applicationPouvant enregistrer jusqu'à trois mois de données, il n'est actuellement disponible qu'aux États-Unis pour un tarif de 60 $.Pour Laetitia Toupet, directrice générale monde de La Roche-Posay, l'appareil est important puisqu'il permet aux consommateurs de «».