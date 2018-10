Pour 4 950 $, apprenez à voler en jetpack

20 minutes de vol en jetpack

Des conditions spéciales pour le plaisir et la sécurité

Une nouvelle idée cadeau pour la fête des grands-mères ? S'il semble compliqué d'acheter l'appareil permettant de voler, à cause de son prix, il est désormais possible d'offrir, ou de s'offrir, uneLa société JetPack Aviation propose en effet de prendre un cours de jetpack, avec son fondateur, l'Australien David Mayman. Une offre unique sur le marché puisque l'entrepreneur estautorisé à enseigner la maîtrise de son invention. Le montant à débourser pour se prendre pour James Bond ? « Seulement » 4 950 $ ! Un budget conséquent, mais bien inférieur au prix du jetpack en lui-même.Au programme de la journée : apprentissage du décollage, de l'atterrissage, du vol stationnaire et de la façon de diriger votre engin. Pour un temps total de vol de... 20 minutes. Maîtriser un jetpack prend vraisemblablement plus de temps que pour une trottinette.Le jetpack utilisé lors de la leçon sera le modèle JB-10, un concentré de technologies, regroupant notamment deux moteurs à réaction et une série de capteurs. La session se déroulera dans un lieu aménagé pour cette pratique, à proximité de Los Angeles, ce qui vous offrira une vue sur l'océan Pacifique. Pour des raisons de sécurité, le vol sera limité à une, alors que le dispositif peut aller jusqu'à 18 000 pieds.L'expérience devrait tout de même procurer des sensations fortes, d'une façon inédite. Le site web de JetPack Aviation indique en effet que dans l'histoire, plus nombreux sont ceux qui ont marché sur la Lune que ceux qui ont volé en jetpack.Alors, prêt(e) à économiser pour vous envoler en Californie ?