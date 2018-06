La lampe de bureau LED TaoTronics à 19,59 euros

Une lampe LED loin d'être moche

Confort et flexibilité

Modifié le 29/06/2018 à 10h34

Pour profiter de cette offre portant sur la lampe de bureau LED TaoTronics, livrée dans sa version argent, vous devrez aller faire un tour sur Amazon. Le géant américain continue de dispenser ses largesses à grand coup de codes de réduction. En effet, vous pourrez faire passer le prix de ce produit de 27,99 euros à 19,59 euros en utilisant le code de réduction AIEVYEXJ au moment de la validation de votre panier.Sachez également que vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite en France Métropolitaine, et que ce produit est expédié par Amazon. Vous pourrez donc vous faire livrer dans la journée si vous le souhaitez. Dernière chose à savoir : ce code de réduction est valide jusqu'au 12 juillet prochain.Ne vous fiez pas à la sobriété du design de cette lampe de bureau TaoTronics, car sous son apparence simpliste elle propose quelques fonctionnalités appréciables. Grâce à ses LEDs, elle est en mesure de proposer trois modes d'éclairages différents, du blanc le plus pur à une lumière douce tirant sur le jaune, idéale pour lire. Vous pourrez aussi régler en un tournemain l'intensité lumineuse en fonction de vos besoins.Ses contrôles tactiles simples, ainsi que sa mémoire interne qui vous permettra de retrouver les derniers réglages à chaque allumage, en font un objet au service de l'utilisateur. De plus, son design flexible vous permettra d'ajuster cette lampe à tous vos besoins en quelques secondes.