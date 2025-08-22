C'est via un article de blog publié mardi dernier que l'entreprise a officialisé le lancement de cette fonctionnalité. Elle permet aux utilisateurs de créer, d'éditer ou de consulter leurs notes, même en l'absence de réseau, sur les applications de bureau et mobile. Les pages modifiées sont automatiquement synchronisées dès que la connexion est rétablie, assurant que toutes les mises à jour sont prises en compte. Notez que des limitations demeurent à l'heure où nous rédigeons ces lignes : certains blocs, tels que les intégrations externes, les formulaires ou les boutons, ne fonctionnent pas en mode hors ligne.