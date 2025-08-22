Après des années d’attente, Notion introduit une nouveauté très attendue : le mode hors ligne. Cette nouvelle fonctionnalité permet enfin de consulter, de modifier et de créer des documents sans connexion Internet.
Longtemps critiqué pour son fonctionnement exclusivement basé sur le cloud, Notion répond enfin à cette demande de ses utilisateurs. L’éditeur a officialisé cette semaine l’arrivée d’un mode hors ligne, permettant d’accéder à ses documents et de continuer à travailler, même sans réseau. L’annonce a été faite mardi dans un billet de blog, confirmant que cette amélioration figurait parmi les attentes prioritaires de la communauté.
C'est via un article de blog publié mardi dernier que l'entreprise a officialisé le lancement de cette fonctionnalité. Elle permet aux utilisateurs de créer, d'éditer ou de consulter leurs notes, même en l'absence de réseau, sur les applications de bureau et mobile. Les pages modifiées sont automatiquement synchronisées dès que la connexion est rétablie, assurant que toutes les mises à jour sont prises en compte. Notez que des limitations demeurent à l'heure où nous rédigeons ces lignes : certains blocs, tels que les intégrations externes, les formulaires ou les boutons, ne fonctionnent pas en mode hors ligne.
Des avantages supplémentaires pour les abonnés payants
Cette mise à jour apporte également des fonctionnalités pensées pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Les abonnés aux plans Plus, Business ou Entreprise pourront bénéficier d'une option de téléchargement automatique des pages récemment consultées et des pages favorites, facilitant ainsi l'accès à leurs documents les plus importants en toutes circonstances. Pour ceux qui souhaitent contrôler cette fonction manuellement, un nouveau menu Hors ligne a été ajouté dans les paramètres, permettant de désactiver ou de gérer les téléchargements automatiques.
Ivan Zhao, le PDG de Notion, a expliqué sur le réseau social X pourquoi cette fonction a mis tant de temps à voir le jour. Il a souligné que l'architecture de l'application, qui repose sur une base de données complexe pour stocker ses divers blocs, représentait un défi technique de taille. L’équipe a dû créer « un mécanisme de résolution de conflits pour gérer les cas où plusieurs personnes apportent des modifications à un document alors qu'elles sont hors ligne ».
