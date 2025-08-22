Avec ses 100 Go de data, ce forfait répond parfaitement aux usages modernes : regarder des séries en streaming dans les transports, écouter de la musique en illimité, naviguer sur les réseaux sociaux ou encore utiliser son smartphone comme point d’accès Internet. Vous pouvez même télétravailler ponctuellement en partage de connexion sans craindre de voir votre enveloppe fondre trop vite.

Les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités en France, et l’offre inclut également une partie de l’enveloppe data utilisable en Europe et dans les DOM, pratique pour les séjours ou les week-ends à l’étranger.