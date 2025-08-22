La rentrée est le moment idéal pour changer d’opérateur : RED by SFR frappe fort avec son forfait 100 Go à seulement 8,99 €/mois, sans engagement ni mauvaises surprises. Une offre parfaite pour alléger vos factures.
La rentrée, le meilleur moment pour faire des économies
Qui dit rentrée dit souvent nouvelles dépenses : fournitures, abonnements, frais du quotidien… C’est aussi la période idéale pour revoir ses contrats et réduire ses factures. En changeant d’opérateur mobile, vous pouvez économiser plusieurs dizaines d’euros par an sans perdre en qualité de service. Avec son forfait 100 Go à 8,99 €, RED by SFR propose l’une des offres les plus attractives du moment, sans condition de durée et surtout sans engagement. Une opportunité parfaite pour les étudiants, jeunes actifs ou toute personne qui veut de la data sans se ruiner.
Les 3 points forts du forfait RED 100 Go :
- 100 Go d’Internet mobile utilisables en France métropolitaine, idéal pour le streaming, les réseaux sociaux, la musique et la navigation au quotidien
- Sans engagement : liberté totale de résilier à tout moment si vous trouvez mieux, sans frais cachés
- Un prix fixe et attractif : seulement 8,99 €/mois, sans condition de durée ni augmentation au bout de 12 mois.
Un forfait généreux pensé pour la vie connectée
Avec ses 100 Go de data, ce forfait répond parfaitement aux usages modernes : regarder des séries en streaming dans les transports, écouter de la musique en illimité, naviguer sur les réseaux sociaux ou encore utiliser son smartphone comme point d’accès Internet. Vous pouvez même télétravailler ponctuellement en partage de connexion sans craindre de voir votre enveloppe fondre trop vite.
Les appels, SMS et MMS sont évidemment illimités en France, et l’offre inclut également une partie de l’enveloppe data utilisable en Europe et dans les DOM, pratique pour les séjours ou les week-ends à l’étranger.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
Appels illimités
SMS / MMS illimités
100Go
8,99€
Sans durée limitée
Réseau
SFR
Data (Go)
100Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
Opérateur
RED by SFR
4G/5G
5G
Data (Go) à l'étranger
26Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
La rentrée : pourquoi c’est le moment de changer d’opérateur
La rentrée est traditionnellement la période où les opérateurs proposent leurs meilleurs prix pour séduire de nouveaux clients. Passer chez RED by SFR maintenant, c’est profiter d’un tarif bas garanti dans la durée, sans augmentation automatique au bout d’un an comme on le voit ailleurs. Résultat : une facture maîtrisée et des économies durables, sans sacrifier la qualité du réseau.
Une alternative encore plus économique : 20 Go à 6,99 €/mois et toujours sans engagement
Pour ceux qui utilisent moins de data mais veulent tout de même profiter d’un prix mini, RED by SFR propose également une formule à 20 Go pour seulement 6,99 €/mois. Parfait pour les budgets plus restreints, ou pour un deuxième numéro destiné aux enfants ou à un usage secondaire.
Forfait 4G/5G RED by SFR 20Go
Appels illimités
SMS / MMS illimités
20Go
6,99€
+3€ pour bénéficier du réseau 5G / Sans durée limitée
Data (Go)
20Go
Heures d'appel
Appels illimités
SMS / MMS illimités
Oui
4G/5G
4G, 5G
Data (Go) à l'étranger
13Go
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait international
Oui
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Avec 100 Go à 8,99 €/mois sans engagement, RED by SFR signe l’un des meilleurs forfaits mobiles de cette rentrée. Idéal pour les gros consommateurs de data qui veulent alléger leur facture sans renoncer à la qualité, c’est une offre claire, sans piège et taillée pour la vie connectée.
Et pour les petits budgets, l’alternative à 20 Go pour 6,99 €/mois reste une excellente option.