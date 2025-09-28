Il est très inhabituel de voir un smartphone haut de gamme chuter aussi rapidement de moitié. Grâce à Red by SFR, le Pixel 9 passe de 899 € à seulement 439 €, un tarif presque inédit pour un modèle récent de Google. L’opérateur applique une remise immédiate couplée à une offre de remboursement, pour un gain total de 460 €.

En prime, le bonus reprise de 70 € rend l’offre encore plus attractive. Avec un ancien smartphone valorisé à 100 €, vous pourriez par exemple réduire le coût du Pixel 9 à seulement 269 €. De quoi accéder à un appareil photo parmi les meilleurs du marché sans se ruiner.