Red by SFR propose une remise colossale sur le dernier smartphone de Google. Entre réduction immédiate, offre de remboursement et bonus reprise, le Pixel 9 devient bien plus abordable pour profiter de la photo made by Google.
Le Google Pixel 9, lancé à 899 €, est affiché à prix cassé chez Red by SFR. Avec souscription à un forfait 100 Go 5G sans engagement à 8,99 €/mois, son tarif descend à 439 €, grâce à une baisse immédiate de 380 € et un remboursement différé de 80 €. À cela s’ajoute 70 € de bonus reprise en cas d’échange d’un ancien smartphone, de quoi faire tomber son prix encore plus bas.
Pourquoi choisir le Google Pixel 9 avec Red by SFR ?
- Un prix final de 439 € au lieu de 899 €
- 80 € remboursés après achat
- Jusqu’à 70 € de bonus reprise
Google Pixel 9 : une affaire rare sur un flagship
Il est très inhabituel de voir un smartphone haut de gamme chuter aussi rapidement de moitié. Grâce à Red by SFR, le Pixel 9 passe de 899 € à seulement 439 €, un tarif presque inédit pour un modèle récent de Google. L’opérateur applique une remise immédiate couplée à une offre de remboursement, pour un gain total de 460 €.
En prime, le bonus reprise de 70 € rend l’offre encore plus attractive. Avec un ancien smartphone valorisé à 100 €, vous pourriez par exemple réduire le coût du Pixel 9 à seulement 269 €. De quoi accéder à un appareil photo parmi les meilleurs du marché sans se ruiner.
Forfait 5G RED by SFR 100Go
100Go
8,99€
Sans durée limitée
SFR
100Go
Appels illimités
Oui
Sans engagement
RED by SFR
SFR
5G
100Go
Data (Go) à l'étranger
26Go
Liste de destinations
Union Européenne et les DOM.
Appels illimités
Oui
Nombre total de destinations
32
Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger
Oui
Forfait bloqué
Non
Options
Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE
Forfait international
Non
Frais d'activation carte SIM
Offert
Frais d'activation carte eSIM
Offert
Un smartphone pensé pour la photo et la fluidité
Le Pixel 9 s’adresse avant tout aux passionnés de photographie mobile. Fidèle à la réputation de Google, il propose un traitement logiciel d’exception et des clichés réussis de jour comme de nuit. La compatibilité 5G, l’écran fluide et la batterie endurante complètent un tableau déjà solide.
Avec le forfait Red 100 Go à 8,99 €/mois sans engagement, vous disposez en plus d’une enveloppe généreuse pour exploiter pleinement vos applications, vos jeux et vos contenus en ligne. Un duo qui met le Pixel 9 à la portée de beaucoup plus de monde.