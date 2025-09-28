Red by SFR propose une remise colossale sur le dernier smartphone de Google. Entre réduction immédiate, offre de remboursement et bonus reprise, le Pixel 9 devient bien plus abordable pour profiter de la photo made by Google.

Pixel 9 en promo : Red by SFR casse son prix et ajoute un bonus reprise © Google
Le Google Pixel 9, lancé à 899 €, est affiché à prix cassé chez Red by SFR. Avec souscription à un forfait 100 Go 5G sans engagement à 8,99 €/mois, son tarif descend à 439 €, grâce à une baisse immédiate de 380 € et un remboursement différé de 80 €. À cela s’ajoute 70 € de bonus reprise en cas d’échange d’un ancien smartphone, de quoi faire tomber son prix encore plus bas.

JE PROFITE DE L'OFFRE FORFAIT + MOBILE

Pourquoi choisir le Google Pixel 9 avec Red by SFR ?

  • Un prix final de 439 € au lieu de 899 €
  • 80 € remboursés après achat
  • Jusqu’à 70 € de bonus reprise

Google Pixel 9 : une affaire rare sur un flagship

Il est très inhabituel de voir un smartphone haut de gamme chuter aussi rapidement de moitié. Grâce à Red by SFR, le Pixel 9 passe de 899 € à seulement 439 €, un tarif presque inédit pour un modèle récent de Google. L’opérateur applique une remise immédiate couplée à une offre de remboursement, pour un gain total de 460 €.

En prime, le bonus reprise de 70 € rend l’offre encore plus attractive. Avec un ancien smartphone valorisé à 100 €, vous pourriez par exemple réduire le coût du Pixel 9 à seulement 269 €. De quoi accéder à un appareil photo parmi les meilleurs du marché sans se ruiner.

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Forfait 5G RED by SFR 100Go

Sans engagement

Appels illimités

SMS / MMS illimités

100Go

Réseau 5G

8,99€

Sans durée limitée

Voir l'offre
Offre

Engagement

Sans engagement

Réseau

SFR

Data (Go)

100Go

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Conditions

Engagement

Sans engagement

Data / Réseau

Opérateur

RED by SFR

Réseau

SFR

4G/5G

5G

Data (Go)

100Go

Data (Go) à l'étranger

26Go

Liste de destinations

Union Européenne et les DOM.

Appels, SMS / MMS

Heures d'appel

Appels illimités

SMS / MMS illimités

Oui

Nombre total de destinations

32

Enveloppe d'appel mutualisée a l'étranger

Oui

Options

Forfait bloqué

Non

Options

Multi-SIM, eSIM, Messagerie vocale visuelle, VoLTE

Forfait international

Non

Frais d'activation carte SIM

Offert

Frais d'activation carte eSIM

Offert

Un smartphone pensé pour la photo et la fluidité

Le Pixel 9 s’adresse avant tout aux passionnés de photographie mobile. Fidèle à la réputation de Google, il propose un traitement logiciel d’exception et des clichés réussis de jour comme de nuit. La compatibilité 5G, l’écran fluide et la batterie endurante complètent un tableau déjà solide.

Avec le forfait Red 100 Go à 8,99 €/mois sans engagement, vous disposez en plus d’une enveloppe généreuse pour exploiter pleinement vos applications, vos jeux et vos contenus en ligne. Un duo qui met le Pixel 9 à la portée de beaucoup plus de monde.

