Face à l’interdiction de leur exploitation dans les cirques, des animaux sauvages en hologrammes entrent en piste. Une réussite ?

En France, en fin d'année 2021, le Parlement adoptait une proposition de loi destinée à lutter contre la maltraitance animale. Cette dernière prévoyait notamment l'interdiction progressive des animaux sauvages dans les cirques itinérants et les delphinariums, la fin de la vente de chiots et de chatons en animalerie (dès 2024), et des peines durcies pour les sévices ou l'abandon. Par ailleurs, les cirques de France ne pourront plus présenter ou détenir des animaux sauvages d’ici 2028. En attendant, nous continuerons de suivre les avancées des hologrammes, comme ceux employés par la NASA pour soigner les astronautes dans l'ISS.