Thylacine, mammouth laineux et dodo : cette entreprise de biotechnologie veut tous les ressusciter

L'être humain a un impact non négligeable sur la faune et la flore qui l'entourent depuis plus de 12 millénaires. Cependant, la civilisation humaine a considérablement accéléré son développement, modifiant de plus en plus de territoires et affectant la planète dans sa globalité. La biodiversité subit de plein fouet les conséquences de cette expansion, à tel point que l'on parle aujourd'hui d'une 6e extinction de masse, directement causée par les activités humaines. L'histoire du dodo en est sans aucun doute l'un des exemples les plus frappants.