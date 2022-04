À quoi va servir cette cartographie de la France en LiDAR HD ?

Ce vaste programme de couverture Lidar HD est une grande première pour la France, qui souhaite mettre à disposition les ressources les plus précises possibles à l'ensemble des collectivités et des acteurs du territoire. L'IGN prévoit 7 000 heures de vol au total pour cartographier précisément et par secteurs les terrains, la surface et les infrastructures de la France. Cette grande cartographie sera la plus précise et la plus dense assemblée sur le territoire, avec des images composées de nuages de points présentant 10 points par mètre carré.