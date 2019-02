La fonctionnalité Virtual Desktop pourrait être intégrée à Chrome OS

Une fonction Virtual Desktop à venir sur Chrome OS?

Le système d'exploitation Chrome OS continue, mois après mois, d'être peaufiné par Google. Rappelons que ce dernier se veut un système « light », et permet par exemple de profiter deà prix défiant toute concurrence, taillés pour du web ou du traitement de texte.Au fil des évolutions, Chrome OS a su profiter de nouvelles fonctionnalités (), et ce dernier pourrait bientôt proposer. En effet, la future mise à jour majeure du système pourrait apporter ce système de « bureau virtuel » que l'on retrouve sur d'autres OS plus « classiques » comme macOS ou Windows.A l'heure actuelle,, et il faudra sans doute patienter encore quelques semaines avant de la voir arriver sur nos Chromebook.