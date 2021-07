MWC : Kaspersky vise la sécurité de vos objets connectés avec Kaspersky OS

Baptisé KasperskyOS, histoire de faire simple, ce système d'exploitation s'annonce ultrabasique. « Ce n'est pas un système d'exploitation complexe comme Android ou Linux. Mais c'est amplement suffisant pour des objets connectés. Et cela leur assure non plus la cybersécurité mais la cyber-immunité », affirme Eugène Kaspersky.

Rassurer autant que se diversifier : tels sont les objectifs de la firme, dont les revenus plafonnent ces dernières années et qui souhaite ainsi investir le marché en pleine croissance qu'est la cyber-protection adossée à la domotique.

« Dans nos foyers, tout devient progressivement intelligent : le frigo, le thermostat, les serrures, les toilettes… Ce sont des dizaines d'objets connectés qui vont nous entourer au quotidien et qui seront, un jour ou l'autre, soumis à des attaques informatiques. »

KasperskyOS ne pourra pas équiper un smartphone classique, mais sera intégré au premier Kaspersky Phone, un téléphone, lui aussi dépouillé, principalement pensé pour traiter des données confidentielles. Une innovation dont on attend de voir la potentielle efficience à l'œuvre.