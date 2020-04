Sur un plateau | Wild Space : un peu plus près des étoiles

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionné ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeux de société !

Toucher les étoiles

La différence entre un bon et un mauvais équipage...

Confinement = Générosité

Fiche signalétique



Auteurs : Joachim Thôme



Illustratrice : Amélie Guinet



Éditeur : Catch Up Games



Tranche d'âge : à partir de 10 ans



Temps de jeu : 30 min



Nombre de joueurs : 1 à 5 joueur(s)

Arriverez vous à prétendre au titre d'explorateur le plus riche de la Galaxie ?Wild Space c'est une petite boite pour un jeu qui en a dans le ventre !Les joueurs vont incarner un Capitaine et constituer un équipage pour gagner le plus de crédits possible en fin de partie. Vous aurez 10 tours de jeu pour arriver à vos fins : autant vous dire qu'il va falloir faire des choix, car vous ne pourrez pas tout faire.Vous n'aurez pas 50 possibilités à votre tour de jeu : Wild Space ne cherche pas à faire des chichis, on est sur de l'efficacité et de l'accessibilité. Soit vous partez à la découverte d'une des nouvelles planètes de ce pan de l'Univers, en posant l'un de vos vaisseau dessus, soit vous partez explorer une planète sur laquelle vous aviez déjà, lors d'un tour précédent, posé un vaisseau. Ces deux choix vous offrent la possibilité de poser les cartes en votre possession sous certaines conditions, ou de piocher de nouvelles cartes pour les ajouter à votre main.C'est là que la mécanique du jeu rentre en action. Car oui, Wild Space est un jeu de combinaison de cartes. Chaque carte dispose d'un effet qui permet de poser une carte supplémentaire ou de piocher de nouvelles cartes. Au moment où vous jouez une carte, vous activez son effet. Vous devrez alors chercher à jouer des cartes se combinant entre elles afin de créer des réactions en chaîne, pour poser le plus de cartes possible et par conséquent engranger un maximum de crédits.Et Wild Space excelle dans l'exercice : les cartes sont lisibles et assez variées pour toujours arriver à trouver ce petit combo qu'on a hâte de poser pour observer les réactions des adversaires. Mais les joueurs ne sont pas non plus tenus par la main, et il faudra chercher à bien connaître les cartes pour vraiment arriver à trouver les meilleures combinaisons. Quoi qu'il en soit, on finit toujours sa partie frustré car vous n'arriverez jamais à tout faire : 10 tours c'est court, et vous n'arriverez pas toujours à sortir vos combinaisons.Hé bien un bon équipage, c'est un équipage qui sait se diversifier, alors qu'un mauvais équipage c'est un équipage qui sait se... diversifier...Tous ces effets de combo que l'on vit au long d'une partie de Wild Space a pour but de collectionner des cartes. Pas du genre 7 familles, non. Plutôt du genre « plus t'en as, plus tu gagnes de crédits ». C'est sur le scoring de fin de partie qu'il va falloir être malin : jouer des cartes qui apportent des combinaisons est toujours satisfaisant, mais si ça ne rapporte aucun crédit, à quoi bon ? On est là pour être le plus riche de la Galaxie, oui ou non ?!Vous devrez donc chercher à accumuler le plus possible d'équipage de la même espèce, ou avoir des séries complète de 6 animaux différents pour espérer empocher des crédits. Tout ceci sans oublier les émissaires, qui vous rapporteront des crédits en fin de partie si vous cherchez aussi à scorer sur les missions qu'ils proposent.Wild Space vous offre avec tout ça un super jeu de combinaison et de collection de cartes, et pour ne rien gâcher, il est beau. Les cartes équipages sont réparties en 6 espèces magnifiquement représentées par des animaux anthropomorphes. Amélie Guinet, qui officie plus régulièrement dans le milieu du jeu vidéo, revient pour notre plus grand plaisir visuel dans le jeu de société. Avec Wild Space, elle propose un visuel coloré et chatoyant, tout à fait adapté au public familial que ce jeu cherche à toucher.Au vu de la situation actuelle, l'éditeur lyonnais du jeu, Catch Up Games, vous propose son jeu gratuitement et en entier, ainsi qu'une petite extension, en Print & Play pendant toute la durée du confinement. Retrouvez-le à cette adresse !