Sur un plateau | Oriflamme : petits meurtres entre amis

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionnés ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeu de société !

Petits meurtres entre amis

Game Of Thr-Oriflamme?

Fiche signalétique

Auteur(s) : Adrien & Axel Hesling

Illustrateur : Tomasz Jedruszek

Éditeur : Studio H

Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Temps de jeu : 20 min à 30 min

Nombre de joueurs : 3 à 5 joueurs

Les absents ont toujours tort

Oriflamme, c'est un peu le Game Of Thrones du jeu de société : ruse, trahison, conspiration et meurtre y deviendront familiers pour les joueurs qui se lanceront dans une partie.Dans Oriflamme, les joueurs incarnent des familles de nobles se disputant le trône du roi fraîchement décédé. Pour accéder à la plus haute marche du pouvoir, il vous faudra récolter le plus de points avant la fin de partie. Un mécanisme assez classique, en somme.Ce n'est pas dans ce jeu que vous vous ferez des amis, mais ce n'est pas cela que vous cherchez ici. En choisissant parmi les cartes qu'ils ont en main, les joueurs doivent poser, à tour de rôle, une carte face cachée à droite ou à gauche de la ligne de cartes qui se dessine au centre de la table. Ils doivent choisir leur cartes intelligemment, car ils ne savent pas ce que leurs adversaires leur réserve. Poser une carte au début de la frise vous assurera peut-être son activation, alors que si vous la placez sur la fin, il se peut qu'elle ne voit même pas la fin du tour arriver. A moins que vous ne déposiez la carte « Complot » ? Elle a justement pour but d'être un appât pour vos adversaires et vous apportera son lot de points de victoires si ces derniers tombent dans votre piège.Vous l'aurez compris : tout est question de bluff dans Oriflamme. Il faudra jauger le niveau de menace et choisir la bonne carte au bon moment pour vous placer là où vos adversaire ne vous attendaient pas.L'Univers de ce jeu vous rappellera surement un « petite » série qui a su accaparer l'attention de toute la planète : Game Of Thrones.Malheureusement, la licence est compliquée à acquérir et Studio H, l'éditeur, n'a pu que faire un clin d'œil à cet univers. Pas étonnant donc qu'à l'illustration nous retrouvions Tomasz Jedruszek qui n'en est pas à son coup d'essai : il a déjà illustré bon nombre de cartes « Magic: The Gathering »,« Le Seigneur des Anneaux » ou encore le jeu de cartes évolutif « Le Trône de Fer ».L'avantage avec cet Oriflamme, c'est que le jeu est tactique mais il reste très accessible avec seulement 10 cartes à connaître, et une aide de jeu donnée à chaque joueur pour encore plus de facilité. 7 tours de jeu, 20 minutes de partie environ : vous vous retrouverez le plus souvent à relancer une partie directement pour chercher à faire mieux que la partie précédente. Et c'est addictif : vous découvrirez toutes les subtilités que vous offre ce jeu épuré tout au long de vos parties. Croyez-moi : Oriflamme mérite amplement son As d'Or.Vous l'aurez remarqué, il n'y a pas eu de chronique « Sur un Plateau » la semaine dernière. En effet, votre humble serviteur était occupé au Festival International du Jeu (FIJ) à Cannes, pour découvrir les nouveautés et les futures sorties qui nous attendent. Mais pas que ! J'ai aussi participé au podcast Proxi-Jeux dans lequel, tout au long du festival, j'ai pu interviewer des acteurs du monde ludique (auteurs, illustrateurs, éditeurs, jury de l'As d'Or...). Vous pouvez réécouter les épisodes publiés durant le festival : le débrief du jeudi , le débrief du vendredi , le débrief du samedi et enfin le débrief du dimanche