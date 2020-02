Sur un plateau | Time Stories Revolution : The Hadal Project, cycle bleu et matière grise

Vous êtes jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionnés ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeu de société !

Révolution

J'ai l'Hadal !

Fiche signalétique

Auteur(s) : Manuel Rozoy, Melissa Delp, Kevin Delp

Illustrateur : Looky

Éditeur : Space Cowboys

Tranche d'âge : à partir de 10 ans

Temps de jeu : 3h à 4h

Nombre de joueurs : 1 à 4 joueur(s)

T.I.M.E. Stories flirte avec le jeu de rôles : il propose de vivre de folles aventures avec les joueurs assis autour de la table, à la différence près que celui qu'on appelle habituellement le MJ, la maître du jeu, est remplacé par le jeu lui-même.C'est après la sortie, en 2015, du jeu T.I.M.E. Stories et de ses 8 extensions que l'aventure se termine. Heureusement pour les ludophiles, en décembre 2019, l'éditeur Space Cowboys lance un nouveau cycle d'aventures avec la boite « T.I.M.E. Stories Revolution - The Hadal Project ».Le premier cycle d'extensions T.I.M.E. Stories était appelé « cycle blanc » (facile à reconnaître : les boites sont blanches). The Hadal Project initie un nouveau cycle, le bleu cette fois-ci. En voyant la couleur de la boite, vous l'aurez facilement deviné aussi...Avec ce nouveau format de boîte, l'éditeur souhaite s'affranchir de certaines contraintes du cycle blanc. T.I.M.E. Stories Révolution propose des boites, c'est à dire qu'elles ne nécessitent pas l'achat d'une autre boite pour y jouer : elles se suffisent à elles-mêmes. Un vrai plus pour les joueurs qui souhaitent se plonger dans l'aventure en commençant par la boite qui leur donne le plus envie.Pour tout ceux qui auraient déjà intégré la T.I.M.E. Agency, lede la gamme Révolution change totalement de ce qui vous avez pu voir dans les boîtes du cycle blanc. Finis les jets de dés foireux pour déterminer si on arrive à jongler avec des tronçonneuses ou si on fait tomber sa hache sur son pied. Maintenant, les joueurs ont un pool d'énergie à dépenser pour réussir leurs actions ; ce nouveau fonctionnement offre un jeu plus fluide, moins hasardeux et une réelle sensation de fatigue avec nos personnages.Pour le moment, il n'existe qu'une seule boite dans le cycle bleu : The Hadal Project.Quand il s'agit de se plonger dans une aventure, The Hadal Project n'y va pas avec le dos de la cuillère. L'histoire commence dans une base sous-marine, en l'an... 2400. Le principe de la mission reste inchangé par rapport au cycle blanc : les joueurs sont des voyageurs temporels en mission pour élucider des incidents, temporels eux aussi.Lors de votre aventure, équipez-vous d'une feuille et d'un stylo pour prendre des notes, car vous serez amenez à résoudre des énigmes et à mener l'enquête pour arriver à vos fins. On est loin d'n Sherlock Détective Conseil et ses énigmes de l'enfer, mais votre matière grise sera mise à l'épreuve.Je ne vais pas trop en dévoiler sur le scénario, car le but est justement d'écrire sa propre histoire à travers cette aventure. Tiens, ça me rappelle vaguement un certain UNLOCK! Est-ce que ça vous étonne si je vous dis que c'est le même éditeur, les Space Cowboys, qui se cache derrière ces deux jeux ?L'exploration dans T.I.M.E. Stories est un plaisir narratif, mais aussi un réel plaisir pour les yeux. Lorsque les joueurs décident d'explorer un nouveau lieu, ils disposent des cartes sur la table pour dessiner un panorama du lieu en question. Chaque carte représente une interaction possible dans le lieu. L'illustrateur de The Hadal Project, Looky, nous transporte totalement dans une ambiance 20 000 lieues sous les mers façon cyberpunk.Si vous voulez aller encore plus loin dans l'expérience, il existe une boîte annexe aux scénarios : T.I.M.E. Stories - EXPERIENCE. Cette boîte permet d'ajouter un fil rouge narratif à toutes vos extensions T.I.M.E. Stories Révolution. Clairement pas obligatoire, mais si vous avez envie de vivre l'aventure à fond avec le même groupe d'amis, je ne peux que vous conseiller d'ajouter cette petite perle à votre liste d'achats.