Sur un plateau | Star Wars : Assaut sur l’Empire, un dungeon crawler la tête dans les étoiles

Vous êtes passionnés de jeu de stratégie, jeu de rôle ou plutôt deckbuilding ? Passionnés ou débutant ? Notre chronique vous livre chaque semaine, Sur un plateau, nos recommandations en termes de jeu de société !

May the Force be with you

Dungeon crawler

adjectif, anglicisme

Jeu de société. Se dit d'un jeu dont les protagonistes devront parcourir différents lieux, y combattre des ennemis et y trouver des bonus jusqu'à arriver à la fin de leur aventure.



exemple :

- Nom d'un chien, j'en peux plus de ce couloir, ça fait pas moins de 7 ennemis et toujours pas un cadeau.

- Oh ça va... j'pense qu'on voit le bout du tunnel...

- Mais tu vois bien que non, là !

- Nan mais façon de parler, lance donc tes 7 dés s'il te plait.

Assaut sur le porte-monnaie

Fiche signalétique

Auteur(s) : Corey Konieczka, Jonathan Ying, Justin Kemppainen

Illustrateur : Anne Heidsieck

Éditeur : Fantasy Flight Games & Edge

Tranche d'âge : à partir de 14 ans

Temps de jeu : 1h à 2h

Nombre de joueurs : 1 à 5 joueur(s)

Avec le jeu, c'est un grand bond dans l'univers créé par Georges Lucas que l'éditeur Edge vous a concocté. Que vous ayez envie de jouer les gentils Rebelles ou le vil Empire, ce jeu vous propose de vivre l'aventure à travers un scénario composé d'une douzaine de missions. De quoi vous refaire un épisode de la saga entre chaque partie... Parfait comme programme !Ce jeu est une refonte, appliquée à l'univers de Star Wars, d'un autrebien connu : DESCENT. Sauf qu'ici, point de monstres et de trésors comme le veut le genre, mais plutôt des Stormtroopers, des sabres laser et des blasters. Et ça change tout !Alors que les autres jeux du genre proposent à tous les participants de jouer en coopération, dansl'un d'entre vous a le plaisir de jouer le Maître du Jeu en incarnant le grand Empire. Il est ainsi le seul à connaît la trame de la mission en cours et à pouvoir déclencher différents événements afin de faire fondre des hordes de Stormtroopers, voire même Dark Vador, sur les joueurs incarnant les bons Rebelles. Vous pensiez que votre quête allait être facile en choisissant de vous battre pour l'Alliance ? L'Empire ne se laissera pas faire, croyez-moi.Comme tout bon jeu d'aventure à base de figurines, les joueurs lancent des brouettes de dés pour résoudre leurs actions. Le système offre son lot de hasard, mais promet des actions remplies de tension et de rebondissements lorsque la Force vous accompagne dans vos jets.Tout au long du scénario, vous incarnerez des personnages auxquels vous allez vous attacher et que vous ferez évoluer en les équipant de nouveaux objets, par exemple. Mais vous croiserez aussi des alliés tout droit sortis des films Star Wars, ce qui participe clairement à créer une immersion totale. Que vous soyez fan ou non de cet univers, tout est là pour vous plonger dans un aventure épique qui vous transportera dans une galaxie lointaine.Une fois l'aventure principale finie, n'imaginez pas que vous laisserez cette énorme boite prendre la poussière sur votre étagère. L'éditeur, en plus de la campagne, fournit des règles pour jouer en 1v1 dans un mode Escarmouche et ainsi continuer à se raconter des histoires. Vous pourrez aussi probablement trouver assez facilement des joueurs motivés dans votre région pour un petit versus. Plus que la Force elle-même, la Communauté autour de ce jeu est grande.Mais ça ne s'arrête pas là. Edge est un éditeur qui sait parler à votre porte-monnaie, avec pléthore de figurines et d'extensions qui viennent enrichir votre jeu.L'existence même de ces figurines, au coût individuel d'environ 10 €, saura jouer sur votre corde sensible de fan de Star Wars en vous proposant d'ajouter à vos aventures différents protagonistes tirés des films et séries TV Star Wars. A cet argument, déjà imparable, viennent s'ajouter des boites d'extensions apportant carrément de nouvelles campagnes à jouer. Après avoir vécu de folles aventures sur la planète Endor avec la boîte de base, pourquoi ne pas aller faire un petit tour sur Hoth ou explorer les bas fond de Coruscante ?Tout est là pour vous faire acheter encore et encore des boîtes et des figurines. Alors si votre budget vous le permet, laissez-vous séduire par le côté obscur et, comme moi, entassez vos trésors au point de ne plus avoir assez de place de stocker toutes ces boîtes dans votre Vaisseau Impérial !A noter que, depuis quelques mois, une application mobile est sortie pour remplacer le joueur Impérial et permet ainsi de vivre l'aventure en (vraie) coopération ou en solo.