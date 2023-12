Réalités alternatives, dieux grecs et morts-vivants sont au programme des séries attendues sur Disney+ en décembre 2023

Il était très attendu et ne déçoit pas. Disney+ n'est pas un rival de Netflix, mais une offre complémentaire, tournée particulièrement vers les enfants (petits et grands) et plus largement vers la famille. L'univers Star, quant à lui, commence à porter ses fruits en proposant de plus en plus de séries originales ou exclusives. Dommage en revanche que le service ne cesse de perdre des fonctionnalités et de gagner des contraintes.