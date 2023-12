Retrouvez Doctor Who, Spider-Man et Thor dans les films attendus sur Disney+ en décembre 2023

La légendaire série Doctor Who fête ses 60 ans cette année. Pour l'occasion, trois films spéciaux seront diffusés sur Disney+. Le premier, Doctor Who : La Créature Stellaire, est arrivé fin novembre. Le second sera diffusé à partir du 2 décembre : on y retrouve le Docteur (David Tennant) et Donna Noble (Catherine Tate) face à l'un des plus grands défis de leurs vies. On a hâte !