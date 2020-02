Star Wars : un énorme coffret 4K Ultra HD "The Skywalker Saga" à venir

Le coffret ultime

Source : Techradar

Intitulé(ouen français), cette compilation sera également disponible en Blu-ray 4K à sa sortie le 31 mars prochain aux États-Unis et le 20 avril au Royaume-Uni. Pour le moment, Amazon ne propose pas cette édition en France mais les versions DVD et Blu-ray sont disponibles en précommande, pour une sortie programmée au 24 avril 2020.Quoi qu'il en soit, Disney a dévoilé le contenu de cette. Nous passerons de longues heures dans cette galaxie lointaine puisque le pack regroupe un total de 27 disques. Les neuf films sont de la partie en Blu-ray comme en Blu-ray 4K, soit sur pas moins de 18 disques. Les neuf dernières galettes renferment 26 heures de bonus.Ainsi,etne sont malheureusement pas présents dans la compilation. Si nous en croyons les tarifs fixés aux USA et en Grande Bretagne, le coffret4K Ultra HD devrait coûter environ 250 € en France. Il va tout de même falloir attendre une annonce de Disney.