Comment SpaceX pourrait sauver les astronautes en cas de coup dur sur l'ISS

Crew Dragon (en l'occurrence la capsule Endurance) est équipée pour 4 astronautes, et c'est dans cet objectif qu'elle a été développée et certifiée pour et par la NAS… C'est le cas même si, en 2014, lors de la présentation de la capsule de SpaceX, il était question de 7 places. Les trois places qui ont « disparu » ont, pour des raisons pratiques et techniques, été remplacées par un espace réservé à du fret, situé sous et derrière la rangée de sièges.

Est-il possible de la réaménager une fois en orbite ? Apparemment, oui : le siège de l'astronaute américain Frank Rubio a été transféré sur Crew Dragon en janvier. La NASA et SpaceX ont apparemment réussi à adapter la capsule, tandis que les équipements de support vie gardent des marges de sécurité dignes des standards de l'agence avec une personne en plus, le tout bien sûr, dans un contexte où il serait urgent d'évacuer l'ISS. Dans le cas actuel, ce transfert a un avantage en plus : moins de risques de surchauffe dans Soyouz si elle devait évacuer deux astronautes au lieu de trois.