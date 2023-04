PlayStation : comment Sony avance sur l'accessibilité

L'industrie du jeu vidéo se sera longtemps contentée du strict minimum en matière d'accessibilité, laissant aux associations et aux collectifs le soin d'apporter des solutions aux joueurs en situation de handicap. Mais depuis quelques années, les choses progressent à vitesse grand V. Sony vient par exemple d'annoncer que, plus tard dans la semaine, tous les utilisateurs de PS5 pourront découvrir un PlayStation Store légèrement revisité.

Très concrètement, les produits vendus sur la boutique en ligne pourront disposer de balises, fournies par les développeurs, qui détaillent les diverses fonctionnalités d'accessibilité disponibles. En appuyant sur la touche triangle lors de la visualisation d'une fiche produit, les joueurs pourront découvrir la liste des options d'accessibilité disponibles dans un jeu. Sony indique d'ailleurs travailler avec un large éventail de développeurs pour que leurs jeux proposent également ces balises.

Ces balises seront classées dans diverses catégories, allant des aides visuelles et audio aux sous-titres en passant par la configuration des touches, le gameplay ou encore les options de communication disponibles telles que la transcription du chat. Au lancement de ces balises, plusieurs jeux afficheront déjà l'ensemble des balises qui les concernent. On parle donc de Days Gone, Death Stranding Director's Cut, God of War et God of War Ragnarok, Gran Turismo 7, Spider-Man Remastered, Spider-Man Miles Morales, Ratchet & Clank : Rift Apart et Returnal.