Test realme 9 (4G) : une batterie increvable et un bel écran 90 Hz, idyllique à moins de 300€ ?

Pour ce qui est des réglages de l’écran, on se trouve face à quelque chose de très classique, ou presque. Ainsi, par défaut, le mode couleur est paramétré sur « Vive » pour profiter d’un affichage plus éclatant des couleurs grâce au mode 3P. Deux autres choix sont proposés : un affichage plus doux avec le paramètre « Naturel », et un « Mode Pro ». Ce dernier permet de choisir entre la gamme de couleurs « Cinématique » et « Eclatant ».

Si leurs définitions ne sont pas très explicites, il faut simplement comprendre que ce sont deux modes qui proposent une gamme de couleurs plus large. Ainsi, le mode « Eclatant » propose un contraste plus prononcé que le mode « Vive », et de la même façon, les couleurs sont légèrement plus prononcées avec le mode « Cinématique » par rapport au mode « Naturel ».

Quel que soit le mode privilégié, il est possible de personnaliser la température de couleur de l’écran afin de réchauffer ou au contraire, refroidir les coloris.