Huawei publie un teaser concernant sa série P30 et vante ses qualités photo

Le teaser officiel des P30 fuite en ligne

Huawei fait la démonstration de son zoom x10



Et en guise d'amuse-bouche avant le lancement de son smartphone à Paris le 26 mars prochain , la marque a publié quelques clichés mettant à l'oeuvre ledont seront pourvus les P30 et P30 Pro.Apparu ce week-end sur le compte Facebook roumain de Huawei, ce teaser ne nous apprend finalement pas grand-chose sur les smartphones à paraître. Si ce n'est que l'on croit deviner, l'espace d'un instant, un trio d'appareils photo situés de façon rectiligne à l'arrière du téléphone - comme c'était le cas sur le P20 Pro.Ce qui laisse ainsi entendre que c'est lequi est ici en démonstration. En effet, d'insistantes rumeurs font état d'un modèle P30 Pro pourvu de. Le trio grand-angle, très grand-angle et téléobjectif s'adjoignant les services d'une caméra 3D ToF pour une meilleure perception de la profondeur de champ.», proclame fièrement le teaser ci-dessus. Et en la matière, Huawei a appris à ne pas nous décevoir. Les P20 Pro et plus récents Mate 20 Pro en soient témoins.Aussi cette année, Huawei souhaite-t-il innover en permettant non plus un zoom x5 hybride, mais un zoom x10 périscopique . Un système de lentilles qui se répondent comme un miroir, permettant à l'ensemble d'occuper le moins de place possible dans nos smartphones. Une solution qui a déjà séduitqui a décidé d'en pourvoir son futur flagship , présenté lors du récent Mobile World Congress Ainsi, le constructeur chinois publie-t-il une série de photographies censées prouver par l'exemple la longueur focale qui sera couverte par ses P30 et P30 Pro.Des images promotionnelles qui invitent toutefois à la prudence : Huawei s'est déjà fait épingler pour avoir fait passer une photographie reflex pour un cliché pris au smartphone