Huawei avait conçu un smartphone semblable au Galaxy Fold, mais n'en a finalement pas voulu

Huawei a travaillé simultanément sur trois prototypes de smartphones pliables

Le Mate X, un avantage certain en termes de silhouette



le Mate X de Huawei et son écran OLED pliable

Deux appareils aux prix (très) élevés

L'événement Unpacked de Samsung, mi-février, devait permettre à la marque de faire pleine lumière sur ses Galaxy S10 . Ce fut le cas, mais la véritable star de l'événement n'était autre que le Galaxy Fold . Lede Samsung, premier terminal sérieux du genre (le Royole FlexPai présenté dès janvier au CES faisait plus office d'ébauche que de véritable produit final), ne parvient toutefois pas à faire l'unanimité, la faute à des, notamment lorsque l'appareil est replié. Un design passablement loupé d'après le patron deAu cours de l'entretien accordé à Business Insider, Richard Yu s'est étendu sur les conditions de développement du Mate X . L'occasion pour l'intéressé de pointer queétaient simultanément à l'étude au sein du groupe. L'un d'entre eux, très proche du Galaxy Fold, avait rapidement été mis de côté à la demande expresse du CEO de Huawei.», explique Richard Yu, à propos du Galaxy Fold. «», a-t-il poursuivi. Samsung appréciera.Plus fin, mais aussi plus élégant (bien que cette notion reste hautement subjective), le Mate X de Huawei a surtout la chance d'avoir réussi àque Samsung a été contraint d'imposer à son propre smartphone pliable, notamment lorsqu'il est plié.En mode smartphone, le Galaxy Fold doit en effet se contenter d'une, perdue dans un châssis relativement imposant. Fort peu esthétique à l'heure du borderless sauvage en vogue sur le marché. Cette face avant est sur le Galaxy Fold complétée par, qui doit pour sa part conjuguer avec une large encoche dans son coin supérieur gauche. Cette dernière est notamment destinée à accueillir plusieurs capteurs.Un problème que Huawei a réglé en regroupant l'ensemble des modules photos sur une barre latérale rigide, placée au dos du Mate X. Pour prendre un selfie, l'utilisateur n'a qu'à retourner l'appareil lorsqu'il est en mode smartphone. Une solution qui permet au terminal d'êtrelorsqu'il est déplié.Reste désormais à savoir lequel de ces deux designs sera le plus populaire auprès du consommateur. Ce dernier devra aussi(considérable) des appareils pliables proposés par Samsung et Huawei. Pour rappel, le Galaxy Fold arrivera sur le marché le 26 avril à partir de 1 980 dollars , tandis que le Mate X sera commercialisé au prix de 2 299 euros. Lapar Huawei, qui se contente pour l'heure d'évoquer le milieu de l'année 2019.