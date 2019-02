Surprise ! Le smartphone pliable de Motorola reprendrait le look du RAZR

Le retour du RAZR ?

Pas d'écran arrière ?

Après Samsung et son Galaxy Fold ou encore Huawei et son Mate X , le groupepourrait à son tour proposer un, qui reprendraitEn effet, dans les années 2000, leétait le «», comme on disait jadis. En 2019, ce mobile à clapet pourrait revenir sous la forme d'un smartphone pliable, avec un terminal très longiligne, doté d'un large écran tactile et capable de se replier sur lui-même. Un brevet déposé par Motorola fait d'ailleurs état d'un fonctionnement de ce type.Contrairement à ce que l'on pouvait penser, Motorola n'a pas profité du récent Mobile World Congress de Barcelone pour officialiser ce RAZR nouvelle génération. Toutefois, selon le très sérieux Wall Street Journal , le smartphone pourrait débouleret concurrencer par exemple le smartphone Galaxy Fold de Samsung, attendu en avril.Quant à l'aspect final du produit, Dan Dery, le Vice-président de Motorola, reste mystérieux : «».Selon ce dernier, l'écran situé à l'arrière (du Galaxy Fold par exemple) aura très facilement, avec les doigts de l'utilisateur ou simplement lorsqu'il s'agira de poser le smartphone sur une table. Des propos qui renforcent l'arrivée probable d'un RAZR relooké, avec un écran qui viendrait se replier sur lui-même.À noter pour conclure que Motorola ne souhaiterait pas s'arrêter à un smartphone pliable en deux, mais imagine déjà un terminal qu'il serait possible de replier... Affaire à suivre donc.