Huawei et la photo trop belle pour être prise par son smartphone

Insta-drame

La publicité signée Huawei

... et le post "malheureux" de Sarah Elshamy

Alors qu'il y a quelques jours,réalisait un shooting photo destiné à faire de la publicité pour son nouveau smartphone, le Nova 3, l'actrice jouant dans la scène de ladite publicité a publié une photo sur Instagram qui semble montrer que la capture de la scène aurait en fait été réalisée par un appareil photo reflex et non pas par le smartphone de la marque.Suite à cette accusation, Huawei a très rapidement réagi en prétextant notamment qu'il n'était indiqué nul part que la photo réalisée pour la publicité de son smartphone, avait été prise avec ce dernier.Une défense particulièrement bancale puisque dans tous les clichés des vidéos promotionnelles du smartphone, le bras de l'homme accompagnant l'actrice semble bel et bien tendu comme s'il prenait justement un selfie... alors qu'il n'a en fait rien dans la main...D'après Android Police , ce ne serait pas la première fois que Huawei serait attrapé en train de truquer diverses photos censées avoir été prises avec ses smartphones.Alors que la marque avait déjà été surprise en train de faire des retouches Photoshop sur des lunettes de rendu pour son P8, elle avait également été accusée peu de temps après, d'avoir posté une photo soi-disant prise avec son P9, et publiée sur sa page Google +, alors que ses données EXIF prouvaient qu'elle avait été capturée via un Canon EOS 5D Mark III...