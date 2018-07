OnePlus dévoile sa nouvelle stratégie de mises à jour

3 ans de suivi des correctifs de sécurité sur les téléphones OnePlus

Le détail du suivi de mise à jour expliqué par OnePlus

Modifié le 03/07/2018 à 17h52

OnePlus a marqué sa différence sur le marché hautement concurrentiel. Le constructeur s'est spécialisé dans des appareils haut de gamme, moitié moins cher que les concurrents. Modèle après modèle, la marque a généré une communauté de fans enthousiaste, attendant avec ferveur le prochain téléphone.Mais la communauté a souvent son mot à dire. C'est ainsi qu'un utilisateur OnePlus a demandé sur les forums du constructeur une ligne claire sur la politique de suivis des modèles plus anciens. Avant ce jour, OnePlus ne disait rien de ses plans et des mises à jour à venir sur les différents appareils.C'est désormais chose faite. Depuis quelques jours, la marque a expliqué officiellement sur son site web les différentes étapes de suivi de leurs appareils.Les utilisateurs seront ravis de savoir que OnePlus promet un passage à la version la plus récente d'Android durant 2 ans. Les mises à jour incluent également les patchs de sécurité durant 3 ans cette fois.Pour un suivi plus réactif des différents correctifs apportés par Google à Android au fil de l'eau, OnePlus indique également que les utilisateurs recevront une mise à jour bimensuelle corrigeant les divers problèmes de sécurité pouvant avoir été découverts.Le suivi des appareils est un vrai problème dans le monde Android. En règle générale, les constructeurs proposent des mises à jour mensuelles de sécurité mais restent plus évasifs quant aux déploiements des versions majeures d'Android. OnePlus fait ici figure de bon élève et rassurera les utilisateurs souhaitant sauter le pas en achetant un OnePlus 6 cette année.