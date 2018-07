OnePlus dévoile le OnePlus 6 Red, version rouge de son smartphone phare

Lire aussi :

Un prix identique aux autres versions du smartphone

Modifié le 02/07/2018 à 11h21

Si on sait que lesera mis en vente «», aucune date n'a pas pour l'instant été annoncée pour l'Europe. Selon The Verge, il serait commercialisé dès le 10 juillet aux Etats-Unis et le 16 juillet en Inde.Nul doute que cette nouvelle version sera donc rapidement proposée en Europe, et dans l'Hexagone !Comme pour l'édition White Silk, cedevrait être proposé au même prix que les autres coloris du OnePlus 6. Il faut dire qu'à l'exception de la couleur, rien ne change dans ce nouveau smartphone. Comptez donc 569€ pour la version 128Go et 8Go de RAM, même avec ce coloris rouge.Ce coloris a d'ailleurs été synonyme de «» pour la marque, comme l'indique Pete Lau dans le blog. Pour obtenir une «» et que la couleur reste bien brillante, la marque aurait utilisé un tout nouveau revêtement. Celui-ci permettrait d'avoir «».