1 million de OnePlus 6 déjà vendus selon le CEO Pete Lau

L'édition Silk White aura probablement boosté les ventes

Modifié le 15/06/2018 à 11h53

Un nombre de ventes dont se réjouit le CEO de OnePlus, Pete Lau, auprès de Business Insider . Mais le principal indicateur de cette réussite pour lui ne semble pas être le nombre de ventes, puisqu'il précise qu'il est particulièrement content que «».Il n'aura fallu que 22 jours aupour atteindre le million de modèles vendus, alors que les smartphones de la génération précédente ( OnePlus 5 et OnePlus 5T ) avaient dû attendre 3 mois pour y parvenir. Et si ces chiffres sont loin de ceux affichés par Apple et Samsung, cela n'effraie par le CEO de OnePlus qui explique que la marque a, avec une stratégie de vente directe au consommateur (même si en France, il est possible de retrouver le smartphone chez Bouygues ).Nul doute que l'édition limitée duaura boosté les ventes : en moins de 24h, les stocks s'étaient complètement vidés, et la marque avait même fini par lancer une deuxième vente de son smartphone au coloris blanc et or rose le 12 juin dernier.Actuellement, c'est le coloris Midnight Black qui est en rupture de stock, l'édition Silk White étant toujours disponible sur le site officiel de la marque