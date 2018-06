Exclu Bouygues : le OnePlus 6 100% remboursé avec un forfait 50 Go sur 2 ans

Comment bénéficier de cette offre ?

OnePlus 6 : qualité et fiabilité au rendez-vous

Modifié le 14/06/2018 à 11h15

Depuis le 4 juin dernier, et pour la première fois en France, OnePlus s'est associé à Bouygues pour mettre en vente dans ses boutique son dernier téléphone en date : le OnePlus 6. Aujourd'hui, les deux marques vont un cran plus loin et vous proposent le OnePlus 6 à 1€ pour toute souscription de 24 mois à un forfait Sensation 50 Go ou plus.Dans la guerre entre les opérateurs mobiles, Bouygues a frappé un grand coup en obtenant l'. Commercialisé en boutique chez Bouygues depuis le 4 juin dernier, le OnePlus 6 bénéficie aujourd'hui d'une très jolie offre qui vous permettra, à condition de souscrire un forfait chez Bouygues, de vous faire rembourser le prix du smartphone.Comment profiter de cette offre ? C'est simple : du 14 au 26 juin prochains, il vous suffira d'aller faire un tour sur la page dédiée à l'offre sur le site de Bouygues Telecom.Vous pourrez vérifier la valeur de votre téléphone en allant faire un tour sur la page dédiée aux conditions de recyclage chez Bouygues Deuxième étape : souscrire à un forfait Sensation d'au moins 50 Go, et avec un engagement de 24 mois.Le forfait Sensation 50 Go propose les appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 50 Go d'internet mobile grâce à la 4G de Bouygues. Vous bénéficierez en plus d'appels illimités vers les fixes et de SMS illimités depuis l'Europe et les DOM, et pourrez utiliser jusqu'à 20 Go de votre enveloppe internet en itinérance. Pour en rien gâcher, vous pourrez aussi profiter de tous les bonus Bouygues, à savoir l'internet illimité le week-end, le Kiosk, un accès à l'Equipe et un accès à Studio+. Sachez aussi que si vous optez pour un forfait 70 Go ou plus, vous pourrez, en plus du reste, bénéficier des appels illimités vers les fixes pour 120 destinations, ainsi que de la multi-Sim internet.Dernier né du constructeur, le OnePlus 6 s'inscrit dans la tradition des mobiles de la marque en offrant un excellent rapport qualité prix et une très grande fiabilité. Tournant sous Android 8.1 avec un OS maison (OxygenOS),. Rajoutez à cela 6 Go de RAM et vous obtenez un smartphone qui supporte la charge sans sourciller, y compris en jeu.Côté design, le OnePlus 6 n'échappe pas à la norme actuelle et propose une face avant dont l'essentiel de la surface est occupé par l'écran. L'encoche popularisée par l'iPhone X est présente, même si elle peut être en partie occultée par la barre de notifications de l'appareil.. Il bénéficie d'une très bonne luminosité pour un rendu des couleurs optimal, même en plein soleil.L'arrière du téléphone accueille un appareil photo doté de deux objectifs de 16 et 20 Mpx. De quoi prendre des photos mais aussi des vidéos à 30 ou 60 images par seconde en 1080p comme en 4K, ou bien capturer des vidéos en slow-motion. Comptez 240 images par secondes pour du 1080p et 480 images par seconde pour du 720p. Dernière chose, et pas des moindres :