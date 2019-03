L'UE vote en faveur d'un système européen de transport intelligent coopératif (C-ITS)

Le C-ITS pour des routes plus sûres

Un système basé sur un réseau « obsolète »

Après l'Espace Schengen qui relie les hommes, un système de transport qui relierait les voitures entre elles ? C'est le projet de système européen de transport intelligent coopératif (C-ITS) que l'UE vient d'adopter. Un système intelligent à grande échelle qui permettra aux infrastructures routières et à leurs usagers de communiquer pour rendre les routes plus sûres tout en accélérant le marché de la mobilité connectée et automatisée.La Commission Européenne vient de poser les jalons d'une nouvelle réglementation capable de donner un nouveau souffle à la mobilité connectée à travers le déploiement d'un système européen de transport intelligent coopératif (C-ITS).» sont déjà des «», comme le rapporte Computer Business Review . Avec le C-TIS, ces véhicules «».A la fois connecté et coopératif, ce nouveau système de règles vise à rendre les routes plus efficaces et plus sûres, notamment pour atteindre « l'objectif zéro » de l'UE du nombre de victimes sur la route d'ici 2050.La GSM Association, rassemblant plus de 800 opérateurs mobiles, a vivement critiqué le réseau sélectionné pour actionner le système C-ITS et interconnecter les véhicules européens. La GSMA accuse : «».Avec l'arrivée prochaine du réseau 5G, la GSMA enjoint l'UE à faire le choix du système de communication C-V2X plus adéquat avec la 5G, et qui fait ses preuves en Chine et en Amérique du Nord. Si le C-V2X n'est pas adopté au profit du réseau 802.11p, l'UE ne fera qu'«».