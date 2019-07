Geeko, le créateur de meubles français pour geeks, lance une boutique en ligne

Geeko, des meubles pensés pour les joueurs

Source : communiqué de presse

Ce sont plusieurs meubles, avec leurs propres spécificités, qui sont désormais disponibles sur le site.propose même aux acheteurs des partager les photos de leurs achats pour un meilleur regard sur les possibilités qu'offrent ces produits 100 % français.L'e-shop de Geeko est désormais disponible et, avec lui, de nombreux produits dédiés aux joueurs. La principale spécificité de ces meubles est qu'ils permettent aux consoles de respirer malgré un environnement clos grâce à. Il est également possible de cacher les branchements tout en proposant un design épuré et sobre, en adéquation avec l'esthétique gaming.Deux gammes sont proposées :, toutes deux déclinées en version Mini, pour quatre meubles en tout. À noter que trois accessoires sont offerts avec les meubles : un kit de clips Geeko, un rouleau de scratch Geeko et un tapis de protection des manettes.Les meubles Geeko sont disponibles à cette adresse . Il est également possible de voir les photos des possesseurs de ces produits juste ici