Geeko, le meuble français pour joueurs, explose son financement participatif

© Geeko

Adieu le cauchemar des fils qui traînent partout !



© Geeko

Encore un mois pour soutenir le projet

Le mobilier commun n'est pas franchement optimisé pour accueillir une multitude de machines qui réclament de l'espace pour bien respirer... sans oublier les nombreux fils qui s'emmêlent et s'entassent au sol. Plutôt que de bricoler vos meubles suédois ou d'imaginer des combinaisons abracadabrantesques pour les "optimiser" à l'accueil de vos superbes machines de jeu, pourquoi ne pas opter pour un meuble spécialement pensé pour vos usages ? C'est certainement un le points de départ des Français deSi vous n'en avez pas entendu parler, sachez que ce meuble est. En effet, il permet de stocker vos consoles, manettes, jeux vidéo et accessoires, de les laisser respirer et de ranger les fils de ces appareils du mieux possible.Le meuble fabriqué par Geeko embarque donc plusieurs espaces plutôt bien dessinés. On pense notamment au "Cable Management", qui permet de gérer et d'ordonner avec simplicité le rangement de vos câbles. L'objectif final : unique fil dépassant du meuble (ou deux avec le RJ45, à la limite).Le Geeko, qui existe en plusieurs finitions, propose également des tiroirs pour stocker vos jeux, manettes et consoles. Ces dernières ne risquent pas de surchauffer puisque plusieurs ouvertures permettent de maintenir une température raisonnable.Ce meuble ergonomique a déjà séduit pas moins de 80 contributeurs pour une somme totale récoltée de plus de 33 000€, à l'heure où nous écrivons ces lignes. La campagne s'achèvera le 10 décembre prochain. Vous pouvez bien évidemment obtenir des contreparties selon le don que vous faites. Sachez aussi qu'il existe deux styles de meubles, en deux tailles distinctes. Le moins onéreux est au prix de 417€ si vous participez à la campagne (il sera ensuite vendu à 490€).N'hésitez pas à vous rendre sur la page Ulule pour découvrir toutes les informations au sujet du meuble Geeko. La livraison est prévue pour février 2019 en France Métropolitaine mais aussi en Belgique, Suisse, Allemagne, Royaume-Uni et en Espagne.