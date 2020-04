Un trailer pour Brave New World, l'adaptation en série du roman culte Le Meilleur des mondes

Une adaptation à la hauteur pour Le Meilleur des mondes ?

Lire aussi :

La série Code Quantum pourrait-être ressuscitée par NBC sur Peacock

Arrivée incertaine en France

Source : Critictoo

Rien ne dit malheureusement si cet énième service de streaming , proposé cette fois par la chaîne américaine NBC, sera accessible chez nous.Quand il est question de romans d'anticipation dystopique incontournables, aux côtés deou encore Fahrenheit 451 est souvent mentionné (à raison). Intituléen version originale, ce roman rédigé par l'Anglais Aldous Huxley en 1932 va prochainement être adapté sur le petit écran. Cette fois-ci, puisque deux films ont déjà vu le jour par le passé, c'est Peacock qui va s'en charger.Cette plateforme de streaming signée NBC a été lancée auprès d'une poignée d'abonnés américains il y a quelques jours, et devrait être disponible plus globalement le 15 juillet prochain. Notez cependant qu'aucune date de sortie pour cette adaptation den'a été annoncée pour le moment (probablement à la rentrée prochaine, si tout se déroule bien malgré le contexte actuel).Il est par ailleurs assez improbable que Peacock soit disponible en France, ce qui obligera à attendre l'achat éventuel des droits par un autre acteur du secteur pour profiter de la série.Rappelons que dans, l'intrigue se déroule dans un futur où les êtres humains sont produits en laboratoire afin de remplir un rôle précis durant leur vie, et d'éprouver des pensées et sensations prévues au préalable. Dans un monde calibré, aseptisé et où tout est contrôlé par le pouvoir, vous vous en doutez, quelqu'un va finir par remettre en cause le fonctionnement du système.Côté casting, on apprend notamment les présences d'Alden Ehrenreich (), Hannah John-Kamen () ou encore Demi Moore ().